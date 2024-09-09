Экс-глава МИД Украины Кулеба устроил на автовокзале свидание с беляшом и пряником

Экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба был замечен с беляшом в руках на автовокзале в Пирятине Полтавской области, куда привел свою избранницу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на издание «Главком».

Портал «Главком» выложил видеозапись из соцсети девушки дипломата Светланы Павелецкой. На видео она заявляет, что бывший дипломат пригласил ее на свидание на автовокзал, где угостил пряником, а свой выбор остановил на беляше. Купленное традиционное блюдо тюркских народов бывший руководитель МИД охарактеризовал эпитетом «легендарный» и заявил, что любил им лакомиться в детстве.

Ранее политолог Богдан Безпалько рассказал, чем была обусловлена чистка в правительства Украины, под которую попал и Кулеба.