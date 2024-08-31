Теперь уже бывший командующий Военно-воздушных сил Украины Николай Олещук, судя по всему, был не в восторге от того, что ему нашли замену. В своем аккаунте он, комментируя свое увольнение, процитировал бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, что сейчас служит послом Киева в Лондоне.

Напомним, в минувшую пятницу, 30 августа, украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку командующего украинскими ВВС Николая Олещука. Спустя несколько часов главком ВСУ Александр Сырский назначил на освободившийся пост генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко.

«Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно — Валерий Залужный», — написал Олещук в Telegram.

С чем именно связано увольнение Олещука, киевские власти не уточнили. Те мне менее, он мог поплатиться своим креслом за недавнее попадание ракеты украинской ПВО в один из поставленных Киеву Западом истребителей американского производства F-16.

Ранее сообщалось, что все переданные ВСУ американские истребители F-16 уязвимы перед российской ПВО.