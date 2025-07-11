Экс-главу компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» арестовали за взятку в особо крупном размере

Экс-гендиректора компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленара Мансурова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Бывший руководитель компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленар Мансуров оказался в СИЗО после задержания по уголовному делу о коррупции. Следствие считает, что он получил взятку в особо крупном размере — по статье 290 УК РФ ему может грозить до 15 лет колонии.

Мансуров возглавлял дагестанский филиал компании с мая 2022 года, но уже через год покинул пост. После этого он перешел на должность замгендиректора в «Газпром межрегионгаз Уфа».

Его адвокат Владислав Живаев подтвердил факт ареста, но отказался комментировать детали дела. Точная сумма взятки пока не называется, но в «особо крупном размере» — это от 1 млн руб. и выше.

Ранее экс-замглавы Росгвардии обвинили в коррупции на несколько миллиардов.