Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Париж не введет санкции против Telegram в одиночку

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила RT , что Франция не станет ограничивать Telegram в одиночку, так как для этого нужно получить одобрение всего Евросоюза.

Франция может попытаться продвинуть вариант с санкциями против Telegram. По словам Карин Кнайсль, высока вероятность, что это поддержит Тьерри Бретон, отвечающий за соцсети. Аналогично ответит и Урсула фон дер Ляйен.

«У всех этих чиновников проблемы с независимыми источниками информации, такими платформами, как Twitter (Х), Telegram и TikTok», — отметила собеседница канала.

Примечательно, что и сама бывшая глава МИД Австрии давно не проживает в стране и ЕС. Она отметила, что там исчезли «верховенство закона и свобода», хотя европейцев пытаются убедить в обратном.

Напомним, накануне основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции. Полагают, это случилось по инициативе США. Его обвиняют в отказе от сотрудничества с французскими силовиками. Статьи могут касаться торговли наркотиками и мошенничества, осуществляющейся в мессенджере. Миллиардеру грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Еврокомиссия прокомментировала задержание Павла Дурова. Также по ситуации высказались в Госдуме, затронув вопрос о дальнейшей судьбе мессенджера.