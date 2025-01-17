Экс-мэр города в Волгоградской области получил срок за некачественный ремонт дороги

Котовский районный суд Волгоградской области вынес приговор бывшему главе города за махинации при ремонте дороги стоимостью 30 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник проведет 3 года и 8 месяцев в колонии общего режима за превышение должностных полномочий и служебный подлог.

История с некачественным ремонтом дороги в Котово начала разворачиваться в марте 2023 года. Тогда выяснилось, что бывший глава города Сергей Лесниченко заключил контракт с «Волгоградавтодором», сократив гарантийный срок с положенных восьми до пяти лет. За это нарушение его оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Однако прокурорская проверка выявила более серьезные нарушения. Дорожное покрытие начало разрушаться практически сразу после завершения работ. Эксперты установили, что подрядчик существенно завысил объемы выполненных работ, а их качество не соответствовало нормативам. Бюджету был нанесен ущерб более 8 млн рублей.

Несмотря на собранные доказательства, бывший чиновник не признал свою вину. Помимо лишения свободы, суд запретил ему занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 1 года и 8 месяцев после освобождения. Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда.

Ранее стало известно о том, что криптомошенницу задержали в Москве после кражи свыше 27 млн рублей.