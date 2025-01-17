Криптомошенницу задержали в Москве после кражи свыше 27 млн рублей

В Москве сотрудниками полиции была задержана криптомошенница, которая под предлогом инвестирования похитила у людей свыше 27 млн рублей. О данном факте сообщили в столичном главке МВД РФ.

Согласно предварительным сведениям, 29-летняя жительница Петербурга в прошлом году в соцсетях и мессенджерах опубликовала информацию о том, что якобы добилась успеха в области купли-продажи криптоактивов. Женщина предлагала пройти платное обучение технологии сделок с цифровой валютой, а еще агитировала потенциальных клиентов вкладывать деньги под ее управление с обязательным получением прибыли.

В частности, весной 31-летняя потерпевшая заключила соглашение о доверительном управлении деньгами для размещения на финплощадках для операций с криптоактивами. Однако, обещания оказались не выполнены, а деньги – исчезли. Ущерб от незаконных действий перевалил за отметку в 27 млн рублей.

Пострадал от действий злоумышленницы и 31-летний житель Московской области, который увидел в соцсети рекламу бизнес-курсов, после чего вышел на связь с женщиной и заплатил за новые знания. Некоторое время спустя он получил предложение об инвестировании денег с гарантированной прибылью, и отправил через мобильное приложение 500 тыс. рублей на указанный счет. Однако, спустя время ему сообщили, что прибыль получить не удалось, а инвестиция пропала. После этого мужчина обратился в полицию.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 3 и 4 УК РФ «Мошенничество». Женщина находится под стражей. Полицейские выясняют, кто еще мог пострадать от незаконных действий фигурантки.

Ранее сообщалось о задержании на территории Польши «короля криптовалют».