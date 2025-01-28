Экс-мэру Сочи Копайгородскому предъявлено обвинение по делу о взятке

Напомним, бывший мэр Сочи Копайгородский был задержан полицейскими 25 сентября. По решению суда, на время следствия он находится в СИЗО.

«Сегодня предъявили обвинение по второму эпизоду», — сказал защитник.

Он сообщил, что в этом деле фигурирует предприниматель по фамилии Мкртчан, который участвовал в программе по сбору и переработке отходов. Эта программа не была связана с администрацией города Сочи и местными властями.

А сам Копайгородский якобы не имел никакого отношения к выделению финансирования и распределению средств. Более того, он не мог оказать поддержку или помощь упомянутому лицу, так как это не соответствовало его служебным обязанностям.

«Мы пояснили следствию, что отношение наш подзащитный к этому не имеет», — уточнил Трапаидзе.

Ранее сообщалось, что задержанную жену экс-мэра Сочи Копайгородского подозревают в растрате 3,5 млн руб.