Экс-мэру Сочи Копайгородскому предъявлено обвинение по делу о взятке
Фото: [Медиасток.рф]
По информации, предоставленной РИА Новости адвокатом Константином Трапаидзе, бывшему главе администрации города-курорта Сочи Алексею Копайгородскому было предъявлено обвинение в получении взятки.
Напомним, бывший мэр Сочи Копайгородский был задержан полицейскими 25 сентября. По решению суда, на время следствия он находится в СИЗО.
«Сегодня предъявили обвинение по второму эпизоду», — сказал защитник.
Он сообщил, что в этом деле фигурирует предприниматель по фамилии Мкртчан, который участвовал в программе по сбору и переработке отходов. Эта программа не была связана с администрацией города Сочи и местными властями.
А сам Копайгородский якобы не имел никакого отношения к выделению финансирования и распределению средств. Более того, он не мог оказать поддержку или помощь упомянутому лицу, так как это не соответствовало его служебным обязанностям.
«Мы пояснили следствию, что отношение наш подзащитный к этому не имеет», — уточнил Трапаидзе.
Ранее сообщалось, что задержанную жену экс-мэра Сочи Копайгородского подозревают в растрате 3,5 млн руб.