Экс-министра Саратовской области выпустили из СК под подписку о невыезде

Экс-министра строительства и ЖКХ Саратовской области Павла Мигачева, которого допросили в качестве подозреваемого по делу о незаконных выплатах сотрудникам Росреестра, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

До этого из ведомства поступила информация о том, что бывшего руководителя заподозрили в превышении полномочий. Согласно данным следствия, он может быть причастен к незаконным выплатам трем чиновникам Росреестра субсидии в размере четырех млн рублей в рамках региональной жилищной программы.

При этом согласно законодательству, федеральные государственные гражданские служащие не имеют на нее права. Дело по данному факту возбудили в январе, а на допрос фигурант попал на текущей неделе. Уточняется, что Мигачев находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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