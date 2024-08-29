Экс-невестку Назарбаева приговорили к 12 годам лишения свободы

Экс-супруга племенника бывшего президента Казахстана Гульмира Сатыбалды получила 12 лет лишения свободы с конфискацией нажитого имущества за совершение трех уголовных преступлений. Об этом сообщает казахстанское издание Orda.kz .

Женщину признали виновной по статьям «Незаконное лишение свободы», «Вымогательство» и «Самоуправство». Также за решетку, но на девять лет, был отправлен ее водитель Мади Батыршаев. Суд признал мужчину виновным по статье «Незаконное лишение свободы».

Что касается Гульмиры, то ей придется заплатить и внушительный денежный штраф. С женщины будет взыскан материальный ущерб на сумму 2,6 млрд тенге, а еще 10 млн за нанесенный моральный вред. Ее водителя обязали отдать потерпевшей стороне 2 млн тенге и тоже за моральный вред.

Гульмира была задержана в 2022 году. Женщине, а также ее бывшему супругу, вменяли рейдерский захват бизнеса. Также она подозревалась в хищении средств, принадлежавших государству.

Ранее сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге угонщик похитил из автомобильного салона Lexus за 22 млн рублей.