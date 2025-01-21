Экс-премьер Польши Моравецкий пытался пройти фейс-контроль инаугурации Трампа страницей в «Википедии»

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не смог пройти на митинг, посвящённый инаугурации Дональда Трампа, из-за того, что охрана не узнала его. Этот забавный случай стал вирусным в социальных сетях.

Документов, подтверждающих личность, у Моравецкого с собой, как назло, не оказалось, и он пытался подтвердить валидность своей персоны при помощи страницы в «Википедии», в которой рассказывается о нем.

Может быть, этому источнику, конечно, и можно верить. Однако, пропустили ли представители Секретной службы США Моравецкого или оставили за бортом мероприятия, не уточняется.

Напомним, 20 января Трамп официально принес присягу и стал 47-м президентом США. Церемония транслировалась на всех ведущих американских телеканалах. Она началась в 11:45 по местному времени (в 19:45 мск). На церемонии официально присутствовали экс-президент США Джо Байден, бывшие вице-президенты Камала Харрис и Джей-Ди Вэнс. Инаугурация стала 60-й по счету в истории Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер и футурист Илон Маск станцевал на президентском параде президента США Дональда Трампа и со словами «так ощущается победа» вскинул руку в жесте, похожем на нацистское приветствие. А Марк Цукерберг там же засмотрелся на декольте невесты миллиардера Джеффа Безоса.