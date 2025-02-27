Экс-президент Франции выступил с резким заявлением в адрес Трампа

По данным издания, Трамп потребовал редкоземельные металлы у Украины в недопустимой форме, а реагирует президент США только на деньги, только на кошелек. Французы и европейцы, по словам Олланда, должны быть на передовой и нанести Трампу очень сильный удар.

Напомним, что недавно Трамп встретился с Макроном в Белом доме, и лидер Франции заявил о желании «быстрого соглашения» по Украине и гарантий безопасности Киеву.

Напомним, ранее стало известно о том, что Соединенные Штаты и Британия будут обсуждать возможную отправку военного контингента на Украину.