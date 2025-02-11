Экс-руководитель АвтоВАЗа сообщил о неизбежном возвращении в РФ ушедших автомобильных брендов

Покинувшие Россию европейские, американские, южнокорейские и японские автомобильные бренды не потеряли интерес к местному рынку и абсолютно точно в итоге вернутся, однако сроки предсказать сложно. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на экс-главу АвтоВАЗа Бу Андерссона.

Свое предположение топ-менеджер аргументировал тем, что рынок России слишком большой для того, чтобы игнорировать его на протяжении длительного срока. Он также пояснил, что, если некоторые бренды не будут появляться слишком долго, они рискуют лишиться своих позиции и уступить наиболее быстрому конкуренту. При этом подобная ситуация актуальна как для российского рынка, так и для мирового.

«Каким именно образом они вернутся на российский автомобильный рынок и в каком виде это будет происходить, предсказать сложно», — уточнил спикер.

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