По мнению бывшего помощника заместителя Пентагона Стивена Брайена, украинцы хотят, чтобы их на поле боя заменили военные НАТО. Об этом американец написал в статье для своего блога на Substack.

По мнению эксперта, Киевский режим отлично понимает, что если Вашингтон решится на полноценное сотрудничество, то Россия усилит оказываемое на Украину давление.

«Они рассчитывают на это, чтобы заманить НАТО и заставить войска альянса заменить украинцев на фронте. Легко понять, что если НАТО действительно направит подразделения или применит свою авиацию против российских сил на Украине, война быстро распространится на Европу», — написал Брайен.

В своей статье он также заявил, что будущее НАТО в любом случае окажется связано с Украиной.

Ранее сообщалось о том, что супруга участника специальной военной операции обратилась в ООН.