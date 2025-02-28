Экс-участник Bad Boys Blue назвал сумму, за которую готов выступить в России

Бывший участник Bad Boys Blue Кевин Маккой сейчас находится в России и готов выступить на частном мероприятии за вознаграждение в €15 тыс., пишет телеграм-канал Baza.

По данным Baza, Маккой прилетел в Россию 27 февраля и планирует оставаться в стране до середины марта. Пока, по предварительным данным, у него запланированы два выступления, цена одного из них составляет €15 тыс. Заказчик оплачивает не только перелет и визы, но и проживание всех музыкантов.

Главное условие для выступления – не позволять гостям «спаивать артиста».

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