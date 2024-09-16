Экс-замглавы МЧС Кубани обвинен в организации покушения на убийство

Следственный комитет РФ предъявил новые обвинения бывшему заместителю начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко, находящемуся в СИЗО. Вопреки ожиданиям, обвинения не связаны с коррупцией, а носят тяжкий криминальный характер.

Об этом пишет ТАСС. По данным источника в правоохранительных органах, Симоненко обвиняется в организации покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, а также в организации умышленного уничтожения чужого имущества. Кроме того, ему вменяется подготовка убийства в составе группы, по найму и из корыстных побуждений.

Симоненко был задержан 31 июля и заключен под стражу Басманным судом Москвы. Ранее сообщалось о проверке его причастности не только к коррупции, но и к покушениям на убийство и поджогам.

Параллельно идет процесс изъятия имущества Симоненко и его родственников. Генпрокуратура требует обратить в доход государства 250 млн рублей, более 50 объектов недвижимости и свыше 20 автомобилей, предположительно приобретенных незаконным путем.

Карьера Симоненко в МЧС началась в 2003 году. После увольнения в 2018 году он вернулся на службу в 2022 году. В июне-июле 2023 года Симоненко кратко исполнял обязанности руководителя краевого управления МЧС, но был снят с должности после ареста.

Ранее стало известно о том, что в торговом центре «Афимолл» в Москва-сити упал лифт с пассажирами.