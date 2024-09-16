В торговом центре «Афимолл» в Москва-сити упал лифт с пассажирами

В столичном торгово-развлекательном центре «Афимолл», расположенном в деловом квартале Москва-сити, произошел инцидент с падением лифта.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека. Об этом пишет SHOT.

Сообщается, что пострадавшие смогли самостоятельно выбраться из упавшего лифта. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, которые в настоящее время работают на месте инцидента.

Причины падения лифта пока не установлены. Ведется расследование обстоятельств происшествия.

Администрация торгового центра и правоохранительные органы пока не дали официальных комментариев по поводу случившегося.

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