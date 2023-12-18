Экс-замглавы Минобороны Украины Маляр призналась в утечке секретных планов ВСУ

Прослушка штабов ВСУ стала на Украине обычным делом. Исходя из этого, утечка секретной информации уже имела место быть, сообщила экс-замминистра обороны страны Анна Маляр.

Ранее появилась информация, что в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного были обнаружены скрытые подслушивающие устройства. Жучки нашли во время подготовки помещения к работе. Отмечается, что это аппаратура неустановленного образца.

Комментируя произошедшее Маляр призналась, что военная тайна, к сожалению, несколько раз становилась публичной.

«То, что у нас есть сливы секретной информации, скажем, из штабов — да», — написала Маляр в своем аккаунте в соцсетях.

Накануне генерал США Антонио Агуто ударил украинского солдата при Владимире Зеленском. Инцидент с рукоприкладством произошел во время посещения президентом Украины военной базы США в германском Висбадене.