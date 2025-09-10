Экс-замгубернатора Курской области расплакался в суде

Бывший первый заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов расплакался в зале суда, прося об освобождении из-под стражи. Его обвиняют в организации хищения миллиарда рублей, выделенных на строительство оборонительных сооружений. Об этом сообщает РИА Новости.

Эмоциональный срыв произошел у Алексея Дедова во время ходатайства об изменении меры пресечения. Бывший чиновник, рассказывая о своей семье и супруге, не сдержал слез и был вынужден прервать выступление.

Дедов проходит по громкому уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, группа высокопоставленных лиц, включая экс-губернатора Алексея Смирнова, организовала хищение бюджетных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений на границе. Общая сумма ущерба только по эпизоду с Дедовым оценивается в миллиард рублей. Генпрокуратура уже заявила иск о взыскании с фигурантов дела более 3,2 млрд руб.

