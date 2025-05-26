Экс-жена Паши Техника не пришла в полицию Таиланда

Ева Карицая, которая является экс-женой рэпера Паши Техника, не пришла в полицейский участок и уехала из Таиланда. Как сообщили РИА Новости, соответствующая информация появилась в телеграм-канале «Проект Выжившие».

Ранее информационный ресурс приводил данные о возбуждении на Карицкую уголовного дела о клевете.

«Ева Карицкая вышла на связь. Она не явилась в участок, несмотря на вызов полиции, и улетела из Таиланда в Дубай», — говорится в опубликованном сообщении.

До этого в СМИ появилась информация о том, что бывшую жену рэпера задержали местные силовики. Предположительно, интерес подобного характера у правоохранительных органов возник из-за ее высказывания о работе медицинского учреждения, имеющего отношение к смерти экс-супруга.

Паша Техник скончался в возрасте 40 лет в одной больниц Тайланда 4 апреля. В лечебном учреждении исполнитель оказался в связи с отравлением неизвестными веществами и был там введен искусственную кому, однако все усилия врачей по его спасению оказались тщетны.