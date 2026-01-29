Эксперимент над студентами: зачем понадобилось отменять систему, которой 20 лет

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева сообщила о поэтапном переходе российских вузов на новую модель обучения, который начнется с 2026 года. Это означает отказ от привычных форматов «бакалавриат-магистратура» в рамках Болонской системы, пишет РИА Новости.

Вместо них будет введена двухуровневая структура. Первый уровень — базовое высшее образование продолжительностью от четырех до шести лет в зависимости от специальности. Второй уровень — специализированное высшее образование сроком от одного до трех лет, что является обновленным форматом магистратуры с разными профессиональными треками. Важным изменением станет снятие прежнего ограничения: выпускники базового уровня (аналог бывшего специалитета) смогут претендовать на бюджетные места в специализированном образовании. Аспирантура выделяется в отдельный уровень.

Как подчеркнула депутат, это не резкий поворот: решение готовилось несколько лет. После обсуждений в 2022 году был запущен пилотный проект, который сначала тестировался в шести университетах, а теперь масштабируется еще на 11, включая МГТУ им. Баумана, МФТИ, Уральский и Дальневосточный федеральные университеты.

Новая модель, по мнению парламентария, особенно важна для инженерных и наукоемких направлений, требующих глубокой, а не фрагментарной подготовки. Она призвана сократить разрыв между образовательными программами и реальными запросами рынка труда, давая вузам больше свободы для гибкого обновления курсов, но без потери фундаментальности.

Горячева заверила, что действующие студенты доучатся по своим программам, а изменения коснутся абитуриентов, поступающих с 2026/2027 учебного года, что обеспечит плавный и управляемый переход.

