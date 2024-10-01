Эксперт Кортунов рассказал о возможных последствиях удара Ирана по Израилю

Научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов рассказал RT , что будет после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Дальнейшие решения Израиля, Ирана и других участников конфликта будут зависеть от потерь и разрушений. В частности больше всего повлияют последствия на израильских землях. По мнению эксперта, удары ждут территории Ирана и Сирии со стороны Израиля. Также не исключены обострения на Западном берегу реки Иордан.

«Но, повторю, многое зависит от того, каковы будут последствия иранского удара. Мы помним, как весной Иран наносил удар по Израилю, но тогда практически никаких последствий серьезных этот удар не имел. И ответа не было. Были предположения, что в этот раз использовались ракеты другого класса и не все удалось перехватить, но пока данных из Израиля нет», — заключил собеседник RT.

Напомним, 1 октября Иран запустил не меньше 400 ракет по Израилю. Большинство атак отбили системы ПВО.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ предупредил о мощных ударах по всему Ближнему Востоку. На этом фоне российским авиакомпаниям рекомендовали воздержаться от полетов в Иран, Ирак и Израиль.