Эксперт Лукацкий назвал антивирус Crowdstrike причиной сбоя в работе Windows

Антивирус Crowdstrike стал причиной массового сбоя в работе компании Microsoft. Таким мнением с РБК поделился эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий.

Он отметил, что Crowdstrike Falcon Sensor представляет собой систему, блокирующую кибератаки.

Ранее СМИ сообщили, что в работе многих авиакомпаний и аэропортов в Европе и не только произошел массовый сбой. Отмечалось, что проблемы с регистрацией на рейсы, а также с покупкой билетов, возникли в США, Турции, Испании, Германии.

Как объяснил Лукацкий, Россию затронуть такие трудности не должны, поскольку в стране почти не используют CrowdStrike. Эксперт отметил, что решить проблему можно, переведя компьютеры в безопасный режим и удалив определенные компоненты программного обеспечения вручную.

Основатель компании по киберисследованиям Imperum Сенад Арун назвал пятницу, 19 июля, «днем гибели CrowdStrike».

Заведующая кафедрой кибербезопасности SmartSat в Университете Южной Австралии Джилл Слэй заявила, что возникшие проблемы могут быть связаны с неправильной настройкой программ, которые Microsoft использует для обеспечения информбезопасности.

Ранее мы сообщали, что в мессенджере WhatsApp вышло обновление, благодаря которому появилась вкладка «избранное».