В интервью изданию «Взгляд» грузинский аналитик Петрэ Мамрадзе рассказал , почему у бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили возникло такое маниакальное стремление к конфликту с Россией.

Со слов собеседника журналистов, у Зурабишвили это, по сути, наследственное. Как оказалось, родной дядя бывшего грузинского лидера в годы Великой Отечественной войны активно сотрудничал против Советского Союза с войсками СС.

«Воевать с Россией — это у Зурабишвили идея-фикс, семейная наследственность. Вспомните, ее дядя Михаил Кедиа, согласно архивным документам, сотрудничал с фашистами против СССР», — заявил Мамрадзе.

Специалист подчеркнул, что Запад заинтересован в Зурабишвили для того, чтобы создать «второй фронт» в Грузии. По крайней мере, они рассчитывали на это, полагая, что к власти придут «послушные силы».

В настоящее время Зурабишвили всё ещё имеет некоторое влияние в политических кругах, особенно в Польше и странах Балтии. Однако перспектив там никаких нет, подчеркнул собеседник издания.

«Будет идти время и ставка на нее лопнет как мыльный пузырь. Она маргинализируется, и это увидят все. Поэтому я считаю, что у Зурабишвили нет никаких шансов вернуться в большую политику», — подытожил Мамрадзе.

14 декабря в Грузии состоялись выборы президента, на которых победил Михаил Кавелашвили. Саломе Зурабишвили заявляла, что результаты выборов нелегитимны, и отказывалась покидать президентский дворец. Однако в день инаугурации нового главы государства она все же оставила резиденцию.

Ранее сообщалось, что бывший президент Зурабишвили сбежала из Грузии в США.