Эксперт Марочко раскрыл, смогут ли ВСУ повторно захватить Суджу
Фото: [flickr.com]
У президента Украины Владимира Зеленского не хватит ресурсов и армии для того, чтобы попытаться повторно захватить Суджу в Курской области. Об этом в интервью ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.
Утром 12 марта стало известно, что российские войска дошли до здания администрации Суджи, расположенного в центре города. В данный момент в центре Суджи находятся подразделения, включающие 11-ю бригаду ВДВ, 106-ю бригаду и 30-й полк.
Основная часть солдат ВСУ покидает территорию Курской области, а оставшиеся группы оказывают вялое сопротивление, которое подавляется ударами российской штурмовой авиации при поддержке операторов FPV-дронов.
«Будут ли пытаться вооруженные формирования Украины отбивать Суджу, я глубоко сомневаюсь. Для этого нужны серьезные ресурсы, а их, как назло, у пана Зеленского крайне мало», — сказал Марочко.
Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли 12 занятых ВСУ населенных пунктов в Курской области.