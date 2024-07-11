Лидер Киевского режима пытается убедить НАТО в том, что «русские ударили по детской больнице», однако все доказательства говорят об обратном. Об этом в беседе с KP.RU заявил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Во время саммита НАТО Зеленский пытался убедить всех, кто удар по детской больнице нанесли именно русские войска, однако, по словам Матвийчука, на местности использовали норвежский комплекс NASAMS. В арсенале России такого вооружения нет, зато есть у ВСУ. Получается, что украинская армия ударила по своим же.

«При приближении видно, что в центре находятся треугольные рули. Это норвежско-американская ракета. Она предназначена для уничтожения воздушных объектов. Там было несколько волн. Шли и беспилотники, и ракеты. И тут пошли ракеты на их уничтожение. Система среагировала, как и положено. Сделала захват. И автоматически сопровождала цель. В момент ее выхода из обзора траектории произошел сбой. Ракета полетела туда, куда она летела – в больницу», — пояснил Матвийчук.

Однако говорить о том, что ВСУ преднамеренно сделали этот удар рано: техника в руках украинцев известна своими сбоями.

В то же время, как отметил эксперт, обвинять в преступлениях Россию глупо. Здесь отчетливо видно двойные стандарты. Зеленский уливался на саммите слезами, хотя украинские дети в больнице не пострадали, в то же время ему совершенно не жалко детей в Севастополе. Напомним, что 24 июня из-за ракетного удара по пляжу пострадали более 150 человек, четверо погибли. Среди жертв есть дети.

Ранее сообщалось, что СВР рассказала о поисках Белым домом возможной замены Зеленскому.