В эфире радио «КП» директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал , какая реальная цель у сторон на переговорах по Украине в Стамбуле.

Госсекретарь США Марко Рубио озвучил официальную позицию Вашингтона: конфликт на Украине требует дипломатического решения, причем «в ближайшие дни». Однако за этими заявлениями кроется прагматичный расчет Дональда Трампа, которому необходимо выполнить предвыборное обещание о прекращении конфликта. Республиканец после вступления в должность неоднократно переносил сроки: не удалось завершить желаемое и на сотый день после вступления в должность.

Как отмечает политолог Мухин, для США продолжение конфликта означает многомиллиардные расходы на военную помощь Киеву, тогда как Трамп нацелен на внутреннюю экономику. Неслучайно Вашингтон уже подписал с Украиной договор о разработке недр — бизнес-интересы начинают перевешивать политические. Такой сценарий устраивает Трампа, который по сути является и политиком, и бизнесменом.

Европа же, как указал эксперт, напротив, заинтересована в затягивании конфликта. Для европейских элит это вопрос сохранения лица и влияния. Британцы традиционно рассчитывают усилить свои позиции через проект Intermarium — создание проанглийского коридора от Балтики до Черного моря.

При этом Зеленскому нужно одновременно добиться передышки для армии и сорвать переговоры, поскольку их успех грозит ему политическим крахом. Его заявления о готовности говорить «только с Путиным», возможно, попытка создать видимость «недоговороспособности» России. Хотя в Госдуме указали, что не способны к дипломатии именно украинцы.

Москва сохраняет четкую позицию, отсылая к согласованным в 2022 году условиям: нейтральный статус Украины, отказ от вступления в НАТО, признание новых территорий, денацификация и демилитаризация.

Итог переговоров зависит от того, удастся ли сторонам выйти за рамки риторики. Политолог считает, что каждая из них демонстрирует свои приоритеты: США — желание снизить затраты, Европа — амбиции, Украина — борьбу за выживание неправомерного режима, Россия — последовательность.

Ранее сообщалось, что помощник президента Мединский назвал время будущей встречи с делегацией Украины в Стамбуле.