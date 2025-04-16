Эксперт определил объем ущерба после запрета Китая покупать самолеты Boeing

Запрет авиационным компаниям из Китая приобретать самолеты Boeing окажет значительный материальный ущерб американском авиаконцерну, если ограничения продлятся свыше полугода. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на заявление кандидата политических наук, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павла Севостьянова.

По словам эксперта, рынок Китая для Boeing является ключевым, а случае если запрет будет действовать свыше шести месяцев, ущерб окажется очень ощутимым.

«Ежегодные потери Boeing могут составить 10-15 миллиардов долларов США, учитывая, что до пандемии до 25% поставок Boeing приходилось на китайские авиакомпании», — сказал Севостьянов.

По его мнению, в будущем ущерб окажется еще больше в связи потерей доли рынка из-за Airbus, который уже занимается укреплением своих позиций в Китае. При этом финансовый ущерб может стать не самой неприятной новостью для Boeing. Согласно прогнозу, китайский авиарынок к 2040 году вырастет до порядка девяти тысяч новых самолетов. Заметную часть поставок могла бы получить американская авиакомпания.

«Стратегия Китая на развитие авиаотрасли должна сделать до 2043 года Китай лидером авиационного пассажиропотока. Запрет же лишает компанию Boeing доли в этом росте. Это значительно серьезнее даже двузначных цифр недополученной прибыли», — спрогнозировал эксперт дальнейшее развитие событий.

Кроме того, существуют для компании из Штатов и другие риски. Речь о заморозке заключенных контрактов, а еще о снижении уровня доверия со стороны инвесторов.

«Для Boeing это удар по планам восстановления после кризиса 737 MAX и пандемии, что может отразиться на рыночной капитализации. По моей оценке, ее снижение может составить около 5-8%. Поэтому властям КНР запрет выгоден как рычаг давления в переговорах с США… Точная оценка зависит от длительности запрета и возможных политических договоренностей», — подчеркнул эксперт.

По мнению Севастьянова, Китай тоже столкнется с проблемой. В частности, руководству Поднебесной предстоит изменить принятую стратегию роста перевозок, так как полноценно заменить Boeing пока невозможно.

Ранее стало известно, что из-за введенного запрета в КНР может возникнуть дефицит деталей к Boeing.