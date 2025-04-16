Эксперты предрекли Китаю дефицит запчастей к самолетам Boeing

КНР испытает нехватку запасных частей к американским самолетам Boeing, а еще столкнется с проблемами при обслуживании воздушных судов. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на экспертов, к такому положению вещей приведет запрет Пекина на ввоз самолетов и запасных частей на фоне торговой войны с Соединенными Штатами.

«После того как Китай ввел запрет на поставку самолетов Boeing в качестве ответной меры на тарифы президента Дональда Трампа… местные авиакомпании теперь сталкиваются с проблемой ремонта и обслуживания сотен самолетов американского производителя в своем текущем парке», — приводит данные информационное агентство.

За последние годы авиационные перевозчики и лизинговые компании накопили запчасти как от производителей самолетов, так и благодаря приобретению старых воздушных судов. По мнению источников Bloomberg, перечисленные факторы позволят справиться с возникшей ситуацией в ближайшей перспективе.

При этом один из собеседников подчеркнул, что у Коммерческой авиастроительной корпорации Китая есть запас двигателей, благодаря чему получится выпустить десятки самолетов, которые могут заказать гонконгские, ближневосточные и вьетнамские перевозчики. Другие источники заявили, что чиновники Китая изучают возможность запросить Airbus поставлять дополнительный комплект двигателей на новые самолеты.

Интересно, что даже если эти двигатели произвели в США или они имеют в себе американские части, их поставки не будут затронуты, если они имеют связь со сделанным во Франции самолетом. Аналитики придерживаются мнения о том, что решение Китая может являться частью переговорной тактики.

Ранее стало известно о том, что власти КНР потребовали от своих авиационных компаний прекратить ввоз самолетов Boeing из Штатов.