Эксперт по борьбе с торговлей людьми раскрыла, как попадают в сексуальное рабство

Специалист по противодействию торговле людьми Вера Грачёва в интервью телеканалу РЕН ТВ рассказала о том, как можно оказаться в ситуации сексуального рабства, попав в ловушку, которую таят в себе некоторые вакансии.

Вот как эксперт оценила ситуацию с украинской моделью, которую после вечеринки у шейхов обнаружили на обочине дороги с переломами ног и позвоночника.

Таким образом специалист прокомментировала инцидент с украинской моделью в Эмиратах, которую после одной из «тусовок у шейхов» выбросили на обочину шоссе с переломами ног и позвоночника.

По ее мнению, женщины откликаются на эти предложения, потому что условия работы кажутся им привлекательными: не нужно знать иностранный язык, не требуется опыт работы, а работать можно по туристической визе.

Грачева подчеркнула, что это явный признак обмана: в ОАЭ работодатель обязан оформить рабочую визу для любого иностранца, независимо от должности.

Когда девушка становится жертвой такой схемы «трудоустройства», у неё забирают телефон и паспорт, не оформляя документы. В результате она оказывается в положении, когда не может контролировать свою жизнь. И после этого е жизнь висит на волоске и остаться в живых -большая удача, заключила Грачева.

Напомним, украинская модель находилась в Дубае с 15 февраля, а ранее посещала модельную вечеринку. Там всем участницам обещали деньги. На следующий день, по информации канала, после события украинка созвонилась с матерью. Тогда Ковальчук заявила, что вечеринка прошла успешно, а двое арабов пригласили ее продолжить вечеринку в отеле. После связь с блондинкой оборвалась, а вскоре ее с переломами нашли на обочине.