Эксперт рассказал о плохом влиянии растаявшего снега на урожай зерна

Отсутствие снежного покрова представляет один из главных рисков для будущего урожая зерновых, так как с приходом весны почва может недополучить положенный уровень влаги. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

По его словам, если в почве не окажется влаги, растения просто не смогут получать необходимые питательные вещества. Есть и другие риски для урожая. Например, из-за отсутствия снежного покрова на территории Поволжья возникла ледяная корка, которая при определенном развитии событий в состоянии перерезать стебель растения и прекратить его питание.

«Кроме того, под коркой при определенных условиях образуется атмосфера, в которой начинают размножаться вредители, заболевания и прочее. И происходит выпревание посевов и в результате гибель урожая», — пояснил эксперт.

При этом он указал на отсутствие в настоящее время рисков для посевов заявив, что с ними не происходит «ничего критичного». Однако, если в течение трех-четырех дней температура воздуха будет держаться от -15 градусов и ниже, все может измениться.

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