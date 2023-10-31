По словам Олега Соскина, если Зеленский не остановит конфликт с Россией, не отменит военное положение, то конец будет печальным. Эксперт считает, что Зеленский и его сообщники не смогут сбежать из Украины и скрыться от народного гнева. По мнению Соскина, пока у украинского лидера есть возможность избежать такого исхода.

Бывший советник подчеркнул, что за время нахождения у власти Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания, а теперь просто ничего не может сделать. Соскин обратился к украинскому лидеру с просьбой прекратить вооруженное столкновение и начать переговоры с Россией. Также эксперт просит восстановить конституционные права жителей Украины и прекратить режим диктатуры. Экс-советник уверен, что Зеленский и его сторонники просто скрывают бандитский режим под предлогом выполнения требований Запада для вступления в Евросоюз и НАТО, но на самом деле уничтожают страну.

В западных СМИ все чаще проскальзывают намеки на тяжелый политический кризис внутри Украины. Конфликт Зеленского и главкома ВСУ Залужного уже давно превратился в секрет Полишинеля. Чем закончится это противостояние — громкой отставкой Залужного или концом карьеры Зеленского — в материале «Подмосковье сегодня».