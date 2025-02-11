Кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с RT заявил, что Дональда Трампа мало заботит Украина, которую он был бы не прочь передать в зону политической ответственности России.

По словам эксперта, Британия и ЕС захотят сохранить Украину в качестве инструмента сдерживания России. Однако США с приходом Трампа заинтересованы в этом меньше всего, ведь после окончания конфликта там придется наводить порядок.

По словам Фельдмана, республиканец «был бы рад» передать Киев под управление и политическую ответственность Москвы.

«Трампа не сильно расстраивает перспектива возвращения Украины в сферу российского влияния. Глубоко на подсознательном уровне он по-прежнему воспринимает её как часть Советского Союза. Судьба этого государства мало заботит нынешнего американского президента», — считает аналитик.

Напомним, в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине за сутки, если станет президентом США. Однако быстро этот вопрос решить не удалось, как и отмечали в Кремле. Там назвали ситуацию слишком обширной и глубокой, чтобы она решалась за сутки.

Тем не менее спустя несколько недель после инаугурации Трамп неожиданно заявил о достижении прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Эксперт оценил слова республиканца, указав на расхождение с реальной ситуацией.