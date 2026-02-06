Экзамен по истории России стал преградой для Нурлана Сабурова: как известный комик не смог получить вид на жительство

Известный стендап-комик Нурлан Сабуров столкнулся с неожиданными трудностями при попытке легализовать свой статус в России. Юморист планировал получить вид на жительство, чтобы избежать возможных претензий со стороны налоговых органов. Однако обязательный государственный тест по истории страны оказался для артиста слишком сложным испытанием. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как сообщают источники, Сабуров решил заняться оформлением документов на фоне громких проверок известных блогеров и инфлюенсеров. За прошлый год доход комика составил более пятидесяти миллионов рублей, что заставило его задуматься о прозрачности своих финансовых дел. Для получения ВНЖ артисту потребовалось подтвердить знание прошлого России, но сдать экзамен с первого раза не удалось.

Примечательно, что супруга комика — Диана, успешно прошла все испытания и получила заветный статус. Она смогла правильно ответить на вопросы экзаменаторов, включая дату Крещения Руси, в то время как ее муж покинул аудиторию без результата.



Ранее у компании комика Сабурова нашли долг перед ФНС.