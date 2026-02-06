У компании комика Сабурова нашли долг перед ФНС

Как стало известно, у ООО «Сабр продакшн» образовался долг перед бюджетом в размере 18 876 руб. Задолженность возникла еще в ноябре 2025 года.

В пятницу, 6 февраля, стало известно, что Сабурова запретили въезжать на территорию РФ в течение 50 лет. По информации источников, причиной таких мер стали выступления стендап-комика, в которых он критиковал проведение специальной военной операции (СВО).

Артиста задержали в международном аэропорту Внуково после того, как он прилетел из Дубая. Сначала Сабурова должны были депортировать, так как у него не было денег на билет из России. После того, как комику объяснили, что выезжать из страны он будет в наручниках и под конвоем, у него сразу же нашлись деньги на билет до Казахстана.

Ранее продюсер и критик Павел Рудченко предрек комику Нурлану Сабурову забвение из-за запрета на въезд в Россию.