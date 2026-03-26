Экзорцисты вызвали Папу Римского на битву: «Растет интерес к сатанизму — нужны новые кадры»

Международная ассоциация экзорцистов (AIE) встретилась с Папой Римским Львом XIV и потребовала усилить борьбу с нечистой силой по всему миру. Священники бьют тревогу: интерес к оккультизму и сатанизму растет, а людей, не находящих помощи в церкви, все чаще перехватывают шарлатаны. Об этом сообщает Daily Mirror.

Вице-президент ассоциации отец Франческо Бамонте настаивает: в каждой епархии должен быть хотя бы один подготовленный экзорцист. По его словам, церковь не может игнорировать запрос на изгнание злых духов, иначе верующие останутся один на один с тьмой. Более того, критики часто путают одержимость с психиатрией, но сами экзорцисты уверяют: их протокол включает тщательное медицинское обследование, чтобы отсечь тех, кому нужен врач, а не священник.

Папа Лев XIV выслушал просьбу, поблагодарил борцов с нечистью за их труд и подарил им четки. Теперь слово за решением. В Ватикане не привыкли к пафосным заявлениям, но если призыв услышат, у католического мира появится новое оружие в войне с демонами. Пока же экзорцисты напоминают: сатана не дремлет, а значит, и церковь должна быть начеку.

