El Mundo: шахматиста родом с Украины сняли с чемпионата Испании за мошенничество

Выступающий с 2023 года за Румынию украинский гроссмейстер Кирилл Шевченко был отстранен от первенства Испании из-за мошенничества. Об этом сообщает местное издание El Mundo.

Неладное организаторы заметили после триумфа украинца над пятикратным чемпионом Испании Пако Вальехо. Шевченко подозрительно часто отлучался в туалет и долго сидел в закрытой кабинке. Судьи подумали, что спортсмен использует шахматное приложение на смартфоне в определяющие моменты партии. Гаджет и вправду нашли в мужской комнате.

Позже судьи установили, что накануне уборщицей было обнаружено другое мобильное устройство, которое она отдала на ресепшен отеля, где проходят состязания. Рядом со средством связи она нашли записку следующего содержания: «Не трогать! Телефон оставлен посетителю, чтобы он ответил ночью!». Несложная почерковедческая экспертиза, которую провели судьи, установила, что послание оставил Шевченко.

Ранее сообщалось о том, что гроссмейстер Сергей Карякин стал новым сенатором от Крыма.