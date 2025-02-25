В Прибалтике после выхода из БРЭЛЛ резко выросли цены на электроэнергию

Прибалтийские государства столкнулись с резким скачком цен на электроэнергию. По данным ERR, среднесуточная биржевая стоимость электричества в Эстонии, Латвии и Литве на 25 февраля достигла 13,1 цента за киловатт-час, что в 26 раз превышает тарифы в соседней Финляндии.

Ситуация развивается по негативному сценарию — всего днем ранее разница в ценах была еще более драматичной. Тогда стоимость электроэнергии в Финляндии оказалась в 57,7 раза ниже, чем в странах Балтии.

На протяжении февраля цена на электричество в Эстонии лишь дважды опускалась ниже отметки в десять центов за киловатт-час. При этом потребителям приходится дополнительно оплачивать различные налоги и сборы, что еще больше увеличивает финансовую нагрузку.

Примечательно, что рост тарифов совпал с недавним выходом прибалтийских государств из международной энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), который состоялся 8 февраля 2025 года. О намерении покинуть общую энергосистему операторы электросетей Прибалтики уведомили Россию и Белоруссию еще в июле прошлого года. Процесс разрыва энергетических связей продолжается — 25 февраля Литва приступила к демонтажу линий электропередачи, ведущих в сторону Калининградской области России.

Ранее вице-премьер РФ Новак рассказал, как на Калининграде сказалось отключение Прибалтики от БРЭЛЛ.