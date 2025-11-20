«Ему обещали украинский паспорт»: суд вынес приговор москвичу, подорвавшему машину офицера

Второй западный окружной военный суд приговорил к 25 годам колонии строгого режима москвича Евгения Серебрякова, заложившего бомбу под автомобиль офицера Минобороны по заданию Службы безопасности Украины. Об этом сообщило РИА Новости.

Евгений Серебряков, ранее работавший банковским аналитиком, получил четверть века лишения свободы за подготовку теракта. Взрыв прогремел летом 2024 года на севере Москвы, в результате чего офицер получил тяжкие травмы, а его супруга — повреждения средней тяжести.

Следствие установило, что мужчину завербовали украинские кураторы, обещавшие ему $20 тыс. и гражданство Украины за ликвидацию российского военнослужащего. По версии защиты, Серебряков стал жертвой манипуляций и действовал в условиях личного кризиса. Однако суд учел, что обвиняемый самостоятельно собирал взрывное устройство из переданных ему компонентов, а часть деталей хранил в бытовой таре, включая пустую упаковку от молока. После закладки бомбы под автомобиль полковника Серебряков успел скрыться за границей, но был задержан в Турции и экстрадирован в Москву, где полностью признал свою вину.

