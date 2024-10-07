Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время своего обращения, приуроченного к годовщине начала противостояния в Газе, пообещал, что премьера Израиля Биньямина Нетаньяху остановят так, как когда-то Адольфа Гитрела. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Эрдоган считает, что рано или поздно Израилю придется ответить за продолжающийся в течение года геноцид в Газе. Президент Турции также заявил, что выступления против израильского правительства будут продолжены любой и ценой, а еще пообещал не прекращать поиски сторонников этой «благородной позиции».

Кроме того, Нетаньяху он сравнил с Гитлером и пообещал остановить израильского премьера «союзом человечества».

Ранее сообщалось о том, что Израиль попросил помощи у Франции.