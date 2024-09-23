Устроившего погром на могиле Маслякова госпитализировали в психиатрическую больницу

В лечебницу попал мужчина, который причастен к осквернению могилы телевизионного ведущего Александра Маслякова. Данную информацию РИА Новости сообщили в психиатрической больнице №1 Алексеева без уточнения диагноза, поставленного пациенту.

До этого появились сведения, что устроивший погром гражданин был доставлен в лечебное учреждение, где ему поставили диагноз «аутизм». Информационному агентству в больнице уточнили, что точный диагноз знает лечащий врач, а сообщить информацию подобного характера медики вправе только родственникам. Остается загадкой и количество времени, которое мужчина проведет в специализированном учреждении.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту случившегося на кладбище разгрома.