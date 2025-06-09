Эррол Маск: я поражен чистотой Москвы и чудесными дорогами

Эррол Маск, отец Илона Маска, американского предпринимателя, футуриста и главы SpaceX, поделился своими первыми впечатлениями о Москве во время визита в российскую столицу. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 8 июня, стало известно о том, что в Россию прибыл отец Илона Маска. Он будет присутствовать на «Форуме будущего 2050».

В своем выступлении Маск подчеркнул, что, прибыв в Россию, он был приятно удивлен чистотой улиц и дорог в столице.

Ранее отец Илона Маска Эррол Маск сообщил, что восхищается российским лидером, поскольку невозможно не вызвать восхищения по поводу отношения к Путину, так как он всегда спокоен и говорит логичные вещи.

«Я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы, ее чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, — гений!» — заявил американский инженер и бизнесмен.

Специалист из США также отметил, что его взгляд привлекли женщины и дети. Он был поражен тем, что жители России могут спокойно передвигаться по улицам, не опасаясь за свою безопасность. Это натолкнуло его на мысль, что «они просто счастливы».

Он отметил, что архитектура Москвы вызывает у него ассоциации с Древним Римом и напоминает полотна с античными мотивами.