ЕС планирует не допустить выселения жителей сектора Газа и изменения границ

Евросоюз планирует не допустить выдворения жителей сектора Газа с их земель и изменения границ. Об этом сообщает РИА Новости .

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи в Брюсселе обратился к министрам с предложением обсудить условия, на которых будет происходить прекращение конфликта на Ближнем Востоке после окончания острой фазы. Он подчеркнул, что недопустимость оккупации территории, принадлежащей сектору Газа, понимают все представители ЕС. Однако Боррель заметил, что Евросоюз категорически против власти в руках движения ХАМАС в секторе и поддерживает власть единой палестинской администрации.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты: Израиль усиливает бомбардировки сектора Газа и ведет наземную наступательную операцию. На фоне происходящего неизвестным остается одно — что же будет с жителями территории, которую штурмует ЦАХАЛ. Разбираемся в нашем материале.