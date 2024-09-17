Германия решила направить Украине еще 100 млн евро на обеспечение энергетических нужд страны грядущей зимой. Об этом сообщил МИД ФРГ в социальных сетях.

«Россия продолжает наносить удары по объектам тепло- и энергоснабжения. Поэтому Германия предоставляет Украине дополнительные 100 миллионов евро помощи на зиму для поддержания энергоснабжения», — говорится в заявлении МИД ФРГ в социальной сети Х.

В июне текущего года украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что страна потеряла 50% вырабатывающих электрическую энергию мощностей. По этой причине, а также из-за недостатка импорта электроэнергии Украина может не пережить грядущую зиму.

Ранее сообщалось о том, каким способом можно не просто вывести украинского мошенника на чистую воду, но и довести его до состояния истерики. Чтобы достичь успеха, следует придерживаться несложной тактики и обязательно упомянуть в разговоре российский оперативно-тактический ракетный комплекс.