Еще два адвоката Алексея Навального арестованы

Басманный суд в Москве арестовал еще двух защитников Алексея Навального. Об этом пишет «Интерфакс» в пятницу, 13 октября.

По данным СМИ, речь идет об Алексее Липпере и Вадиме Кобзеве, которые защищали Навального в суде.

Версия следствия такова: защитники использовали свой статус для того, чтобы передавать информацию от Навального к другим участникам экстремистского сообщества, фактически позволив заключенному являться формальным руководителем и планировать те или иные действия. Ранее под стражу также заключили Игоря Сергунина.