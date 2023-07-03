Еще один дом в составе жилого комплекса «Малая Истра» достроили

В Минжилполитики Подмосковья отметили, что возведение данного комплекса стартовало в регионе еще в 2014 году. При этом уже в 2018 застройщик не справился с обязательствами и был признан банкротом.

В 2021 году было принято решение достроить восемь домов первой очереди за счет средств федерального и регионального бюджетов, а остальным дольщикам выплатить компенсации. На сегодняшний день уже достроены первые пять домов, на оставшихся домах No20, 22, и 31 ведутся строительные работы.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что почти триста дольщиков ЖК «Пушкарь» скоро начнут готовиться к новоселью. Также известно, что до конца этого года планируется решить проблему двенадцати тысяч дольщиков.