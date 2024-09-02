Еще в одной российской колонии нашли подпольное казино

В одной из колонии Саратовской области заключенный организовал подпольное казино. О данном факте сообщает региональный СК на своей официальной странице.

Предварительно удалось установить, что осужденные увлекались азартными играми, используя игральные карты и покерные фишки, предоставленные фигурантом. Мужчина записывал итоги проведенных встреч, а также размеры выигрыша. Незаконная деятельность была остановлена сотрудниками ФСБ и УФСИН. По факту преступления возбудили уголовное дело, предусматривающее для подозреваемого до двух лет заключения.

Ранее сообщалось о том, что подпольное казино было ликвидировано в одной из колоний Ростовской области. По приблизительным подсчетам, каждый месяц злоумышленник переводил на счета участников игр порядка 100 тыс. руб.