В ростовской колонии ликвидировали подпольное казино

В Ростовской области, на территории новочерскасской ИК-14, было ликвидировано подпольное казино. О данном факте сообщает «161.ru» со ссылкой на региональное УФСБ.

Во время обыска камер силовиками были обнаружены игральные карты, фишки, мобильный телефон, а также другие предметы, использовавшиеся для незаконных игр. Организовал подпольное игорное заведение один из заключенных. Мужчина записывал имена играющих, а также итоговые результаты. Два раза в месяц он переводил деньги на указанные счета.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет заключения. Также сообщается, что организатору незаконных игр 30 лет, а свободы он лишился за кражу. Источник СМИ сообщил, что в месяц злоумышленник отправлял порядка 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о том, что по 1 млн рублей получат родственники сотрудников ФСИН, умерших в результате инцидента в ИК-19. Нужные средства будут выделены правительством Волгоградской области.