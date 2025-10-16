Еще в одном российском регионе пожаловались на нехватку бензина

Перебои с поставками бензина на автозаправочные станции Кузбасса, вызвавшие волну жалоб от жителей региона в чате губернатора в Telegram, связаны с комплексом логистических и технических проблем. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на ответ представителей регионального Минпромторга.

В региональном министерстве промышленности и торговли подтвердили сложности с реализацией бензина АИ-92 и АИ-95 на АЗС компании «Татнефть», объяснив их простоем железнодорожных вагонов с топливом. В настоящее время ситуация взята под контроль, и отгрузки на заправки этой сети возобновлены.

Параллельно на некоторых АЗС «Роснефти» отсутствие топлива связано с резко возросшим спросом и плановыми ремонтными работами. Компания заявила о приложении всех усилий для увеличения объемов поставок. В то же время на заправках «Газпромнефти» поставки топлива для населения и организаций остаются стабильными — компания получила дополнительный объем нефтепродуктов на свои нефтебазы. Для оперативного реагирования Минпромторг Кузбасса направил всем крупным сетям АЗС предписание в круглосуточном режиме информировать ведомство о любых сбоях в поставках.

Отдельной причиной напряженности на топливном рынке власти называют рекордный рост оптовых цен. С начала октября стоимость тонны бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской бирже превысила 74 тысячи рублей, а АИ-95 — 80 тысяч рублей, что является историческим максимумом. С начала года оптовые цены выросли более чем на 40%, что вынуждает независимые АЗС без собственного производства повышать розничные цены. Крупные вертикально интегрированные компании пока сдерживают рост за счет собственных мощностей и федеральных мер поддержки.

Также на днях стало известно, что АИ-92 исчезает с ряда АЗС в Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что на ряде российских АЗС начали фиксировать случаи продажи разбавленного топлива.