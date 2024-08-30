«Если я хожу, то живой»: Кадыров рассказал правду о своем здоровье

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в прямом эфире на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поведал о своем самочувствии. По его словам, врачи ему сказали после недавнего обследования, что перед ними организм молодого парня.

Со слов Кадырова, медиками оценивается его состояние положительно.

«Если я хожу, то живой… Врачи говорят, что организм, как у молодого парня. Хвала Всевышнему, со здоровьем все в порядке», — рассказал он.

Глава республики также добавил, что ему постоянно приписывают различные заболевания, но у него нет проблем со здоровьем.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил от миллиардера Илона Маска кибертрак «Тесла». А перед этим назвал 1 00-процентную, по его словам, дату победы Вооруженных сил РФ в специальной военной операции.