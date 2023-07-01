Если всем угрожает опасность: разбираемся, какие сведения о пациентах медицинские работники могут и не могут разглашать

Врачебная тайна – это неприкосновенное право и обязанность врача. Как профессионал он имеет доступ к личным данным и медицинской истории пациента, и его задача – обеспечить полную конфиденциальность этой информации.

Подразумевается, что врач может раскрыть информацию только с письменного согласия пациента или по решению суда. Это обеспечивает доверие пациента к его лечащему врачу. Конфиденциальность позволяет пациентам честно рассказать о своих проблемах и болезнях, чтобы их могли правильно диагностировать и лечить.

«Однако в некоторых случаях медработник имеет право рассказать что-то, что ему стало известно. Такие ситуации определены законом. Например, врач может распространить поверенные ему данные, если пациенту угрожает опасность и требуется хирургическое вмешательство», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

А также, если есть угроза распространения смертельного заболевания, заболевания массового характера. Например, то, что наверняка приведет к пандемии. А вот о том, как вы приобрели простое заболевание или инфекцию не ведущие к описанным ранее причинам врач рассказать не может.

«Также это касается сведений об усыновлении ребенка, о результатах анализов или исследований, данные о психических заболеваниях или иной информации, не имеющей отношения к медицине», - заключила эксперт.

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